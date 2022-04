Blandine AUDAIN

Après une école de commerce et un Master Stratégies de Communication Internationales, j'ai repris l'entreprise familiale pendant plusieurs années en la dynamisant grâce aux outils actuels : réseaux sociaux, fichier clients, campagne sms...Et ce fût une belle réussite validée par une augmentation significative du Chiffre d'Affaires.

Je cherche aujourd'hui à me recentrer sur mon cœur de métier avec un poste en Marketing, Communication, Management Retail, idéalement en prêt-à-porter haut de gamme, pour lequel j'ai une solide expérience.

Animée par l'esprit entrepreneurial, je suis une personne de confiance, avec une véritable envie d'évoluer et d'investir ma carrière.