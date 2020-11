Blandine BOUQUET

Après une expérience de 10 ans dans le domaine des dispositifs médicaux implantables, jai rejoint en 2017 laventure dune start-up de biotechnologies à Marseille qui développe des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (tests génétiques). Entant que Chef de Projet Développement, mes missions ont été la mise en place du SMQ selon lISO 13485, la déclaration et lapposition du marquage CE, la responsabilité réglementaire et la gestion des activités des développements. Me voilà aujourd'hui chargée de mission qualité auprès de la société SIMAGEC avec comme activités la rédaction, la mise en place et le suivi du SMQ SIMA PHARMA.



Mes compétences :

MATLAB

Microsoft Project

CAO

Rhino3d

JMP

Jira

Normes ISO

Confluence

Audit qualité

Génétique

Développement produit

Maîtrise statistique des procédés

Réglementation produit

Méthode agile

Audit interne

Développement logiciel

Dispositifs médicaux

Management de la qualité