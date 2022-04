Blandine BRESSAN

Je suis chargée de marketing.



Issue d’une formation LEA (langues étrangères appliquées) Affaires et Commerce, je me suis spécialisée dans le Marketing en intégrant un Mastère Spécialisé en Marketing et Management des Services de l’EM Lyon.



En tant que Chargée de marketing, je participe au déploiement des actions marketing de l'entreprise. Je prends en charge l’analyse du marché, la veille concurrentielle et le positionnement de l’offre lors de lancement de nouveaux produits. Soutien de la force de vente, je sais assurer le développement d’un projet type CRM. Je réalise des argumentaires et supports commerciaux et anime les actions de fidélisation clients.



Mes compétences :

Marketing

Photovoltaïque

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Environnement

Communication

Support commercial