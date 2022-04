Blandine BYACHE

Je possède une expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de la gestion commerciale, du suivi de projet et plus récemment de l'enseignement supérieur. Ces missions diversifiées ont pour point de convergence ma passion pour les relations humaines. Je souhaiterais intégrer une structure qui place l'humain au cœur de sa stratégie de management. Mon rôle actuel auprès des étudiant-es me comble et je souhaiterais approfondir mon travail à leurs côtés.



Mes compétences :

Commercial sédentaire

Recrutement

Ressources humaines

Suivi commercial et administratif

Recouvrement

Pédagogie

Gestion de projet

Communication

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Organisation du travail