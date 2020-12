Blandine JACQUINET

► Solide expérience Marketing France et International en FMCG (Grande Consommation, Agroalimentaire, Produits d'entretien, Textile…) et Santé OTC (Antalgiques, Topiques, Compléments Alimentaires, Cosmétiques)

► Expertises :

- Marketing Stratégique - Stratégie de croissance (veille marché et tendances, études, vision, insights, positionnement...)

- Marketing Opérationnel - Marketing mix (offre, promotion, prix, merchandising)

- Marketing Digital

- Innovation, rénovation, lancement et repositionnement de marques, développement de produits

- Gestion de projets

- Category Management - Trade Marketing - Marketing Enseignes

- Communication - Média

- Management d'équipe directe et transversale



Mes compétences :

Export

Innovation produit

Category management

Relations Commerciales

Management de Projet

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Direction de centre de profits

Management d'équipe

Communication

Marketing Digital