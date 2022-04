Blandine KOMAKOFF

Passionnée par la gastronomie, je souhaite me reconvertir dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Débutante mais avec quelques expériences néanmoins, je suis extrêmement motivée par ce nouveau challenge !



Formée et expérimentée dans l'e-réputation, je serais par ailleurs ravie de pouvoir vous apporter conseils et suggestions, si vous le souhaitez, afin de promouvoir votre établissement sur les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Community Management

Social Media

Documentation

Veille

Plonge automatisée

Conditionnement des produits

Essuyage et rangement de la vaisselle, la verrerie

Préparation de plats simples et de sandwichs

Entretien des locaux

Nettoyage du matériel et des équipements

Plonge manuelle

Remise des commandes aux clients (service à l'assi

Accueil des clients

Encaissement