Blandine MASSELIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil ! J'ai 6 ans d’expérience en marketing et vente, et ai vécu 7 ans à l’étranger (Allemagne, Canada, Etats-Unis). Je suis bilingue français-anglais. Disponible en novembre, mon objectif professionnel est de participer à la mise en oeuvre d'initiatives marketing et commerciales à l'échelle locale ou internationale, comme créer des campagnes de communication/trade marketing/promotion, participer au lancements de produits et de projets d'innovation.



J'ai travaillé dans l' industrie agroalimentaire (produits de grande consommation comme les produits laitiers, l'eau en bouteille et la confiserie), les produits électroniques grand public, et les fournitures de bureau et produits de marquage.



Je peux vous apporter ma détermination, mon enthousiasme, ma capacité à coordonner les projets, et ma vision internationale et créative.



De Septembre 2014 à Aoȗt 2015, j´ai réalisé mon rêve de faire un tour du monde et ai visité 14 pays avec mon compagnon. Notre blog de voyage : blandineetyannick.wordpress.com



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Discoverer

PowerPlay

Nielsen

Microsoft Office

GS1

FeatureVision

Dunnhumby

Négociation commerciale

Aimia Self Serve

SPAD

Gestion de projet

B2B Marketing

Gestion de produit

B2C

Gestion des stocks

Stratégie de communication

Promotion des ventes

Trade marketing

Analyse de marché

Analyse statistique

Analyse de données

Marketing stratégique

Marketing opérationnel