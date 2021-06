Blandine MELIS

Bmelis@hotmail.com

Depuis 20 ans, je m'investis dans la conservation et la mobilisation en faveur des ressources côtières et marines et ce plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Jai acquis de l'expérience dans l'accompagnement des processus de création et de suivi d'Aires Marines Protégées et dans la mise en oeuvre des stratégies de protection d'espèces menacées. Mes différentes fonctions au sein de structures variées mont permis de considérer la conservation de la biodiversité sous de multiples facettes . Mon intérêt et mes compétences dans le domaine de la communication environnementale représentent des atouts qu'il me tient à coeur de développer.



Mes compétences :

Biodiversité

Communication

Conservation

Coordination

Education

Management

Montage

SUIVI DE PROJET

Java