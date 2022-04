Blandine MOUNIER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi de chargée de communication mais la polyvalence de mon profil me permet d'assumer les fonctions de chargée de mission, de projets et d'événementiel.



J'ai un profil essentiellement public et associatif mais je peux aussi exercer dans le monde de l'entreprise car je connais très bien le mode de fonctionnement et les règles propres aux collectivités publiques ce qui me permet d'apporter une plus-value intéressante dans le dialogue entre les entreprises et les collectivités locales.



Je suis une personne dynamique, enthousiaste, toujours prête à m'investir, portée par la volonté d'apprendre.



Je suis volontaire pour rencontrer tout type de personne qui serait prête à m'aider dans ma recherche afin de dialoguer sur mon profil et les possibilités qui pourraient s'offrir à moi.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Animation de réunions

Relations Presse

Community management

CMS open source

Montage vidéo

Economie sociale et solidaire

Communication interne

Collectivités Territoriales

Lutte contre les discriminations

Logiciels PAO

Bureautique

Photographie

Communication externe

associations