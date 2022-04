Issue d'une formation technologique en biologie, j'ai effectue un diplome universitaire pour me specialiser en Biologie Moleculaire et Culture Cellulaire.



Mes experiences professionelles m'ont permis de conforter ma specialisation.



Je suis cuirieuse d'apprendre, dynamique et motivee.



Mes compétences :

Biologie

Culture

Culture cellulaire

Technicien laboratoire