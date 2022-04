Blandine VALAIS

Mes 15 années d’expérience dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel en Allemagne et en France m’apportent une vision globale liée à une approche pluridisciplinaire.

Ces compétences sont renforcées par une année de formation à l’IGR/IAE en gestion d’entreprise. Ce parcours cohérent et diversifié me permet aujourd’hui de me positionner sur des postes d’administrateur de production et de gestionnaire d’organisation culturelle.



Mes compétences :

Gestion

Comptabilité générale

Pédagogie

Cinéma

Organisation d'évènements

Comptabilité analytique

Coordination