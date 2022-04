Passionnée par le textile, je me suis orientée dès le bac vers une école d'ingénieur textile. Après de nombreux stage dans des boites de prêt à porter (kiabi, Chanel PàP, accessories) et travaillé 2 ans au Maroc en production, je travaille actuellement pour décathlon comme acheteur/développeur de composants textiles et accessoires.



Mes compétences :

Textile