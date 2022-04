Blandine WOLF

Forte d'une expérience de plus de 10ans dans l'assistanat administratif, j'ai su acquérir de la polyvalence, de la rigueur et un bon sens du relationnel. Depuis le début de ma carrière professionnelle j'ai toujours fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et j'ai toujours été à la recherche de moyens pertinents pour assurer la réussite dans mon travail.



Mes compétences :

Devis Soc

Microsoft Office

Présentation des références sur Power Point

Archivage

Gestion administrative

Suivi et relance des impayés

Organisation des déplacements des Chargés d'Affair

Réponse aux appels d'offres

Facturation

Rédaction courriers, offres et conventions

Mise à jour de tableaux de bord

Gestion du stock de fournitures