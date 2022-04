Bleuenn UDIN

En recherche d'un poste de collaboratrice de notaire T2 :

Le métier de collaboratrice de notaire m'intéresse vivement et me permet d'assister les clients dans leurs projets de vie importants tels que les successions, donations, divorces, mais aussi les ventes, prêts, sociétés... Seuls les métiers du notariat permettent un contact aussi privilégié et diversifié avec les individus et les entreprises, à des moments clefs de leur existence.



Diplômée de l’Institut des Métiers du Notariat d’Angers depuis 2013, j’ai acquis de solides connaissances pratiques et théoriques dans le droit privé. Cette formation s’est accompagnée de plusieurs stages d’une durée totale d’un an et demi, dont un contrat de professionnalisation renouvelé en CDI dans la SCP THOUARY ASSOCIES à Saumur (49).



Ces expériences m’ont permis de développer les compétences nécessaires au métier de collaboratrice de notaire lors de la rédaction d’actes courants, ou plus complexes en étroite collaboration avec le notaire. J’ai également été formée à l’accomplissement des formalités préalables et postérieures aux actes. Faisant preuve d’autonomie, j’ai pu traiter de multiples dossiers tant en droit de la famille que de l’immobilier, mais aussi en droit commercial et des sociétés, pour lesquels je souhaite continuer de me perfectionner. De plus, j’ai toujours veillé à me tenir à la disposition des clients et à leurs apporter mes conseils tout au long de l’exécution des dossiers ou en les assistants lors de signatures. Au travers des divers dossiers qui m’ont été confiés, j’ai fait preuve d’organisation, de rigueur mais aussi d’efficacité.



Je souhaite m’investir dans un office dynamique, où je peux faire une différence et mettre mes compétences au service de l’entreprise.



Mes compétences :

Autonomie

Dynamique

Rigueur

Organisation

Microsoft Office