Blons BRUNO

Ayant démarré ma carrière comme mécanicien automobile, j’ai eu la possibilité d’évoluer progressivement sur les deux axes majeurs de mon environnement que sont l’expertise technique et le management. Au gré des opportunités qui se sont présentées, j’ai pu alterner les postes techniques et les missions d’encadrement. Mon engagement dans les relations humaines m’a permis de dépasser le cadre de l’entreprise pour enseigner dans un lycée professionnel et ainsi développer de solides compétences pédagogiques. Attaché à une culture de l’opérationnel, je n’ai cessé par la suite d’affuter mes compétences en management, utilisant comme fil conducteur la technologie automobile. Motivé par le pilotage de projets toujours plus passionnants, j’ai pu mettre à l’épreuve mon savoir-faire managérial auprès d’équipes dépassant les quarante collaborateurs. Mes dernières missions ont été l’occasion de consolider des méthodes et des concepts qu’il me tarde de mettre à l'épreuve dans de nouveaux projets.



Mes compétences :

Automobile

Conseil aux entreprises

Organisation

Conseil en organisation

Expertise technique

Management

Conseil en management