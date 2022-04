Bly Jean Marc MONSE

Bonjour,

Je me présente Mr Monse Bly Jean Marc et je suis étudiant, j'ai un Master 2 en administration des affaires option finance d'entreprise. Pour étoffer ma formation j'ai choisi de faire un MBA en internationale business management précisément à l' Ebs Paris et je suis à la recherche d'un stage.

Je vous propose ma candidature pour le poste de Stagiaire assistant administratif , RH, gestion des comptes clients, comptabilité et finance.

Vous trouverez mes coordonnées et mon CV en pièce jointe.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Bien cordialement



Mes compétences :

Gestion des comptes clients, gestion administrativ