Boris QUINCHON

Après avoir occupé pendant 15 ans des postes de manager et directeur commercial, il m’est apparu comme une évidence qu’une des clés aujourd’hui du succès de l’entreprise est son facteur humain et à travers lui sa capacité à développer ses potentiels et à s’adapter en permanence aux évolutions du marché dans un environnement complexe.

Fort de cette conviction, cela fait maintenant plusieurs années que j’approfondis mon expertise dans les outils et techniques qui permettent cet accompagnement tant dans le domaine privé qu’au sein de l’entreprise.



Je suis Master Coach certifiée au DôJô organisme de formation reconnu par la Société Française de Coaching . Certifié PNL. Certifié en hypnose ericksonienne . Je suis formé au PCM (Process Communication Management) et à l’Analyse Transactionnelle.

J’ai tout au long de mon parcours professionnel initié un cheminement en développement personnel. Conformément à notre code déontologique, j’ai un lieu de supervision .



Je suis à votre disposition pour vous apporter plus d’information et vous accompagner dans la planification et la mise en place de tous vos projets professionnels et personnels.



Compétences d'intervention :

- Coaching individuel, présentiel et téléphonique

- Accompagnement des manageurs et des hauts potentiels

- Formation en communication, développement comportemental

- Thérapie brève

- Conférences



"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible" Saint Exupery



Mes compétences :

Approche systémique

Coaching

Process Communication Management

Approche Systémique et management

Théorie des organisations

Programmation neuro-linguistique