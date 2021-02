Boubaker BOUCHMILA

Bonjour,



Enrichi de plusieurs expériences en comptabilité, Contrôle de gestion et audit interne, je suis à l'écoute pour une nouvelle expérience dans le domaine du contrôle de gestion, l'audit et la comptabilité.



Après une Licence d'économie et gestion à l'Université Paris-Nord, j'ai choisi de me spécialiser en contrôle de gestion et audit interne suite à un réel coup de coeur pour la matière, mon intérêt pour le contrôle de gestion ayant été confirmé par différents stages pratiques. J'ai donc poursuivi un Master 2 Directions Financières, Contrôle de Gestion et Audit avec un parcours orienté Contrôle de gestion et pilotage des performances que j'ai obtenu à l'Université de Reims.



Riche de plusieurs expériences dans ce domaine, j'ai su développer mon sens de l'analyse et observer l'importance d'optimiser et de fiabiliser sans cesse les process de l'entreprise. J'ai également pu mettre en place des tableaux de bords, analyser des écarts pour ensuite proposer des améliorations, élaborer les comptes réels et prévisionnels hebdomadaires, mais également élaborer des budgets, calculer des coûts de revient ou bien encore suivre la marge par opération.



Je vous propose à présent de naviguer sur la toile de mon profil pour en connaître un peu plus sur ma vie professionnelle.





Bien cordialement,

Boubaker,



Mes compétences :

Audit

budgets

Paye/Prsi

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Ciel Compta

Comptabilité

Contrôle bugétaire

Excel

Reporting

Analyse financière approfondie