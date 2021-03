Bouchra KETTANI

Chargée d'études informatiques à la mairie de bouguenais (44340).

et chef de projet Schéma directeur informatique de la ville de bouguenais (analyse des besoins,assistance à maitrise d'ouvrage, communication rapports états tableaux de bords aux(élus, direction, services), identifier et gérer les risques liés aux projets, rédaction des cahiers des charges (marchés publics).



compétences techniques: IBM Lotus (administration messagerie Lotus (8.5.2), mise en place d'Extranet et développement des bases spécifiques avec lotus designer,

planification des projets avec ms project, Méthode Agile.



compétences en formation des utilisateurs (techniques d'ingénierie de la formation).



compétences en traduction et interprétariat

(traduction des documents officiels arabe/français français/arabe)

(interprète lors des réunions publiques et conférences de presse organisées par la ville de Bouguenais et pendant les déplacements des délégations en palestine (en 2007 et en 2009)



Mes compétences :

Arabe

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Chef de Projets

Formation

Formation Informatique

Français

Informatique

Lotus

Maîtrise d'ouvrage

Marchés publics

Schéma directeur

Traduction

Traduction arabe français