Boukhalfa MOULLA ( MOULLA)

Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine de gestion, administration et finance, je fais de la satisfaction des clients une priorité. Ambitieux et dévoué. Je possède notamment une excellente maîtrise de techniques de ventes et gestion commerciale et capacité de planifier, ainsi que de solides références dans mon domaine.

Une capacité avérée à atteindre les objectifs dans les limites du budget et des délais. Forte motivation et esprit d'initiative tout en faisant preuve d'une grande résistance au stress ainsi que d'une autonomie opérationnelle et décisionnelle.