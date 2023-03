Je m'appelle Boulal Mohamed , j'ai 32 ans , je suis d'originaire de Sefrou mais j'ai fait mes études universitaire a Fes.J"ai toujours eu une passion pour les chiffre alors une fois le Bac en poche en sciences expérimental j'ai décidé de m'orienté vers la faculté des sciences A Dhar Mahraz a Fes dans laquelle j'ai suivi un cursus en Physique -chimie et j'ai pu d'obtenir ene licence en physique . j'ai eu la chance d'effectue un stage au Laboratoire National de Contrôle de médicament A rabat et de recruté comme Délégué Commercial dans une société des médicaux dentaire ; commercial en immobilier ; Magasinier et enseignant des Maths et Physique

Aujourd’hui je souhaiterais apporter ma contribution a une société dynamique et qui présentent plus de perspectives d' évolution que la société actuelle .



Mes compétences :

• Esprit de responsabilité et d’équipe

Dynamique

Méthodique