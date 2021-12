Boussad HARRAT

Je suis un ancien étudiant dans les sciences économiques et de gestions option Management spécialiste Ressources humaines (thème de mémoire) et c'est la spécialité que j'aime et me ravive le coeur, j'ai travaillé comme conducteur de travaux sur chantier, gestionnaire de stock dans une entreprise aluminium et commerciale dans une entreprise industrielle (fabrication de moules), mes objectifs c'est trouvé un poste de travail dans une entreprise national ou étrangère dans les ressources humaines de préférence ou ce qui concerne la gestion, loué une petite maison, fondé une famille et resté cool