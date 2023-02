Boutheina BOULAABI

Je suis une personne méthodique, dynamique, dotée d'une vive conscience professionnelle et d'une forte motivation, capable de travailler efficacement en équipe,



Responsable Recrutement It et Ressources Humaines impliquée dans la mise en place de procédures efficaces, privilégiant les relations avec les salariés, leur formation et leur évolution.

Ma formation que jai pu suivre et mon expérience professionnelle au sein des sociétés offshore dans les domaines de: Recrutement IT, l'RH et ladministration, mont permis dacquérir les compétences nécessaires pour être opérationnelle dans ces fonctions.