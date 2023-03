Branchu SARAH

Informatique médicale, logiciels médicaux, carte vitale, télétransmission des feuilles de soins, tiers-payant... Mais encore, capteurs médicaux, télé-medecine, appli, santé connectée, patient connecté (bientôt) ! La santé vue sous un angle techno, c'est le marché sur lequel je suis arrivée il y a un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui Responsable Communication, je suis une collaboratrice impliquée et passionnée par mon métier et ce domaine de la santé sur lequel j'évolue, porteur pour les prochaines années à venir.



Parlons de mon métier, mon rôle... Permettre aux professionnels de santé d'améliorer leur efficacité en consultation grâce à des solutions innovantes qui s'adaptent à leurs besoins, j'ai un rôle transverse avec les différents services de l'entreprise afin de rendre des produits techniques, plus attractifs... Tout simplement beaux pour réussir leur commercialisation !



Mes compétences :

Gestion de projet

Plans de communication

Budgétisation

Marketing digital

Marketing opérationnel

Stratégie de communication