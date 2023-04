Brendan ANSQUER

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Je souhaite faire de cette page une vitrine représentative de mes qualifications et compétences professionnelles. Actuellement en poste d'analyste fonctionnel, je reste à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Titulaire du diplôme d'ingénieur mécatronicien depuis juin 2012, j'ai débuté mon cursus professionnel en tant qu'ingénieur en bureau d'études mécanique dans l'entreprise Ixapack jusqu'en janvier 2015. Ce poste m'a permis de mettre à profit et d'élargir mes compétences en conception et en réalisation de solutions mécaniques industrielles. A cette occasion, j'ai également développé le goût du travail en équipe et de la gestion de projets.



Passionné d'informatique & nouvelles technologies et désireux de développer des compétences complémentaires, j'ai intégré en avril 2015 un poste d'ingénieur d'études et de développement chez Sopra Steria. Cette expérience professionnelle a été l'occasion de développer mes compétences et mon goût pour la conception de solutions technico-fonctionnelles.



Depuis 2016, je suis désormais référent fonctionnel d'applications IT. Ce poste implique de participer activement à la conception fonctionnelle d'applications en animant des ateliers client, mais également de rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées, assurer l'interface entre le métier et les développeurs, et piloter la recette de ces applications.



Mon ambition professionnelle et ma motivation première sont de participer activement au développement d'une entreprise innovante, dans un solide esprit d'équipe.



Pour plus d'informations, vous trouverez, à la lecture de mon profil, le détail de mes compétences et expériences professionnelles, ainsi que mes coordonnées.



Afin d'échanger sur mon profil, n'hésitez pas à me contacter par e-mail ou bien par téléphone.



Mes compétences :

Informatique

Automatismes industriels

CAO/DAO

Mécatronique

Mécanique générale

Électronique

Simulink

Eagle

Ingénierie

CAO

Catia

MATLAB

SolidWorks

Autodesk inventor

Hibernate

Struts

Spring

Java

Java EE

Spécifications fonctionnelles

Conception fonctionnelle

Qualification

Analyse fonctionnelle