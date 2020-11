Brice LASSALLE

Issu d'une formation d'ingénieur SIGMA, ex-IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée), école à dominante mécanique, je suis spécialisé dans la conception et le calcul des structures et le comportement des matériaux.



Après 4 ans au sein de l'équipe calcul rotor H160, pour le compte d'Airbus Helicopters, j'ai acquis des compétences particulières, notamment les calculs en fatigue pour les appareils à voilure tournante.



A travers ma formation, mes différents stages et mes premières expériences professionnelles, j'ai pu acquérir des connaissances et compétences portant sur les matériaux, (notamment composites et élastomères), les problématiques de conception et de simulation par éléments finis, ainsi que sur les essais physiques sur matériaux et systèmes.



Langues étrangères

• Anglais: courant (TOEIC 980/990 valide jusqu'au 10/02/2013)

Séjours en environnement professionnel (10 mois) aux USA et UK



• Espagnol: courant (niveau B2)

Séjour en environnement professionnel de 6 mois en Espagne



Compétences informatiques

• CAO-CFAO: CATIA V5

• FEM: HYPERWORKS, SAMCEF, ANSYS

• Cotation ISO

• Pack Office



Mes compétences :

Aéronautique

Anglais

Ansys

Automobile

CAO

Catia

Composites

Conception

Crash

Elastomères

Éléments finis

Espagnol

FEA

FEM

matériaux

Mécanique

Mécanique Matériaux Structure

Optima

Polymères

Radioss

Simulation