Brice PRADAL

Freelance depuis 2008, je conçois et réalise des sites Internet. De formation graphiste 2D et intégrateur web (HTML/CSS), je conçois la charte graphique de votre site Internet, logos, identité visuelle de votre ou de votre projet.



Mon expertise en ergonomie des interfaces utilisateurs et en communication vous accompagnent dans la conception de votre projet. Je privilégie le contact avec le client de façon à ce que la collaboration soit la plus efficace en terme de délai et de qualité de service.



Je vous oriente sur l'ergonomie et le design du site Internet, du logo, de la plaquette ou tout autre support multimédia.



Ouvert et à votre écoute, je reste à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer un service de qualité à la hauteur de vos ambitions.



Mes compétences :

Lightroom

Expertise communication numérique

HTML5/CSS3

Certification Informatique et Internet Niveau 1 (C

Webmaster

Administratif

Web design

Graphisme

Wordpress

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Photoshop CS6