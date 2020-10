ALSTOM Corporate



CV sur demande.



******************

. 2008 : Stage de gestion des entreprises - Chambre des Métiers de Nanterre

. Maîtrise du Pack Office, Lotus Notes, SAP, Internet

. Web 2.0 & réseaux sociaux : utilisation courante de Viadeo & Linked In

. Adhérente de la Fondation FACE et DYNAMIQUE CADRES



******************



Pour qu'une collaboration entre un manager et son assistante soit efficace, la confiance, le dialogue et le respect sont à mon sens les conditions d'une collaboration réussie.



Une véritable professionnelle doit savoir cerner rapidement le fonctionnement et les attentes de son Manager.

Elle doit communiquer de façon constructive pour mener à bien sa mission, mettre en place des outils efficaces, gérer les priorités, organiser les activités et les échéances.



J'exerce mon métier depuis plus de 20 ans et j'ai principalement assisté des Directeurs Généraux.

Je maîtrise les fondamentaux du métier d'assistante et j'ai une bonne connaissance de l'exigence managériale au niveau des Directions.



J'ai également eu l'opportunité de travailler sur des projets transverses touchant à la réorganisation de l'entreprise.

En l'occurrence, j'ai été impliquée dans un projet de refonte du Système d'Information Financier et dans ce cadre, j'ai participé à la Conduite du Changement du projet.



J'ai un grand sens de la discrétion, des qualités d'organisation, dimension essentielle du métier d'assistante, un esprit de synthèse et de très bonnes capacités rédactionnelles.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon profil.



Cordialement,

Brigitte ATLANI



Mes compétences :

Conduite du changement

Communication

Management

Esprit d'équipe