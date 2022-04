Brigitte MOTTIER

J'ai tout d'abord travaillé dans une boutique informatique en alternance(Drancy 93) dans le cadre d'un BTS de Technicienne en maintenance informatique et réseau.



J'ai ensuite occupé pendant dix mois un poste d'opératrice de régulation dans l'entreprise GTS téléassistance(Chatillon 92).



J'ai préparé en alternance un BTS Assistante de direction au sein du service Communication du Pôle Crédit Agricole Assurances(Paris 15ème).

J’ai été habituée à travailler dans un environnement en mouvement et sur des sujets transversaux avec les entités suivantes en France et à l’international :

Predica – Assurance de Personnes

Pacifica – Assurance dommage

La Médicale de France.

Rigoureuse, responsable et dotée d’une souplesse d’adaptation, j'ai su être l’interface entre les différents acteurs et partenaires de l’Entreprise. Mes aptitudes relationnelles et mon sens de la communication m'ont permis de m’épanouir dans un environnement favorisant l’esprit d’équipe et d'obtenir la confiance de mes interlocuteurs.



En septembre 2008, j'ai obtenu un poste d'assistante du directeur de la coordination au sein de Babilou, entreprise spécialisée dans la création et la gestion de crèches privées.



En décembre 2009, j'ai intégré le service informatique de Babilou en tant que technicienne Support et Réseau.

Ce changement de poste m'a permis de mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises lors de mon premier BTS et de reprendre des fonctions dans mon domaine de prédilection.



Mes missions :

- former les utilisateurs à notre logiciel métier

- les assister dans son utilisation

- la réparation de pannes matériels et logiciels

- la gestion de notre parc informatique.

- le traitement des demandes support concernant notre logiciel métier



A partir du 1er janvier 2011, j'ai été responsable de la formation informatique.

Babilou étant en pleine expansion le besoin en formation est devenu plus important.

J'ai été en charge de la création du pôle formation informatique:



Mes missions :

- organisation, gestion mise en place des supports de cours et des plans de formation liés au progiciel (Babilog)

- Assurer la formation et l’accompagnement des utilisateurs au quotidien

- Animation du pôle formation (communication et veille)

- Accompagnement au changement (intégration des nouveaux arrivants, communication autour de l’implémentation des nouveaux modules et fonctionnalités)

- Mise en place d’un plan d’amélioration continue (prise en compte des retours utilisateurs, analyse des erreurs récurrentes)

- Rédaction de cahier des charges (actions correctives et création de nouveaux modules Babilog)

- Recette avant mise en production

- Rôle de consultante auprès du support logiciel



En mai 2013, j'ai intégré la société RS2I au poste de technicienne support et testeuse applicatif pour le pôle OPCA.

Le département OPCA développant son activité d’éditeur de progiciel, il a été décidé la création d’une cellule support dont j'ai été nommée superviseur en avril 2014.



Mes compétences :

