Brigitte VOLMAT

Autodidacte, mon parcours et mon évolution professionnelle sont atypiques.

Arrivée sur le marché du travail sans diplôme, je suis aujourd'hui titulaire du bac pro secrétariat et BTS assistante de direction par le biais de la validation des acquis à un âge ou d'autres pensent à leur future retraite.

Ouverte aux nouvelles technologies, j'ai la chance de m'adapter rapidement et d'intégrer facilement toutes nouvelles informations.

Polyvalente, je suis rapidement opérationnelle et apprécie de travailler en autonomie.



Mes compétences :

Assistanat

Bureautique

Communication

Dynamique

Polyvalence

Rédactionnel