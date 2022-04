Brinaud CHARLEMEAU

Je suis Diplômé en Télécommunications au Canado technique, certifié en Électricité bâtiment par EPAM... avec de bonne expérience.



Passionné de la technologie, toute à la fois méthodique, rigoureux, honnête, et ponctuel...



Je crois avoir les qualités et compétences nécessaires pour être un bon technicien pour votre entreprise ou travail.



Mes compétences :

Health and Safety

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

Informatique

Câblage structure (UTP/Coax)

Téléphonie filaire

Fibre optique

Radio Sans Fil

Radiofréquences

Cablodistribution

Téléphonie sur IP