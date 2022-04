Plus de 20 ans d’expérience dans l’univers de la Beauté et du Bien-être.

Expertise en make-up et cosmétique bio, en développement de produits, en transmission de valeur de marque.

Forte capacité d’adaptation, créativité, innovation, mais aussi… force de proposition, leadership, rigueur !



Mes compétences :

Beauté

Bio

Bien être