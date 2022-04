Bruel ELISABETH

Originaire de l'Ariège, à bientôt 40 ans je viens m'installer dans la Drôme pour des raisons personnelles. J'ai hâte de découvrir cette région, son potentiel économique et sa beauté. L'adaptation passe par le travail et je suis déterminée à trouver une entreprise afin de mettre en application mes compétences et ma volonté.

Je suis curieuse, ouverte à de nouveaux défis dans le TP ou dans des domaines d'activité différents.

Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Esprit analytique

Organisation

AMICHAN

AMICAR

Microsoft Office