Je suis un jeune congolais à la recherche d'un emploi en qualité de IT dans une société ,je suis un Technicien supérieur en maintenance informatique et réseau télécom.



Mes compétences :

Troubleshooting

Administration de serveurs

DNS

DHCP

Microsoft Outlook

Video IP

Réseau local

Maintenance informatique

Gestion de projet

Systèmes et réseaux

Voix sur IP

Téléphonie sur IP

Réseaux informatiques & sécurité

Active Directory

Biométrie

Installation imprimante