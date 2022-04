Brunet DAVID

Mon accroche sera spontanée , je recherche un poste de chauffeur d'Elus ou chauffeur de direction* , ni plus ni moins , merci .

Mon rayon d'action sera de 50 kilomètres , je suis mobile et motivée à l'idée d'évoluer dans cette profession !

Mon secteur se penche notamment sur Lyon puis Dijon , je pense aussi validé mon anglais .

N.B (je recherche des entreprises du cac 40 & établissements bancaires ou cabinets d'avocats d'affaires voir

Préfectures ou Mairies susceptibles de recruter 1 chauffeur de maitre ou de direction ) dans la région proche sur les agglomérations citées ci - dessus .

**********************************************************************************

Connaissances générales : permis B , permis C puis permis ambulance .

permis b : conservation de tous mes points depuis 1995 !

Connaissances spécifiques : permic C (adaptation à la conduite au risque routier , adapter son comportement ) -conduite préventive & anticipation avec échappatoire ! conduite économique avec gestion de la consommation & respect de l'environnement .

***************************************************************

Qualités premières & professionnelles : Sens du service avec clientèle puis courtoisie et discrétion , secret professionnelle , prudent , capacité relationnelle , bonne connaissance géographique avec passion (19/20) , sens de l'orientation , élégance .

Métiers antérieurs : chauffeur de maitre (runner) , agent funéraire .



Mes compétences :

Permis b

Permis c

permis ambulance

Permis voiture de remise

Cap agent de restauration rapide

Attestation de Formation aux Premiers Secours

PSC1