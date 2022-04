Bruno ANTOLINI

Bruno est un Ingénieur Informatique, Architecte et Consultant Technico-Tonctionnel avec 16 ans d'expérience professionnelle pertinente sur diverses technologies et progiciels (PeopleSoft, Oracle Cloud). Après un début de carrière sur les modules Financiers, c'est dans le domaine des Ressources Humaines et la gestion du capital humain qu'il a oeuvré ces 6 dernières années.



Spécialités principales:

Oracle Cloud: Enterprise Cloud Computing - SaaS, PaaS

Oracle HCM Cloud: ressources humaines globales

Oracle PeopleSoft HCM

Oracle PeopleSoft FSCM

Optimisation des performances des base de données structurées (SQL)



Mes compétences :

Appliqué

dynamique

ERP

HRMS

Oracle

Peoplesoft

RIGOUREUX