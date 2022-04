Bruno ASBERT

Je suis un chef d’orchestre proactif.



J’ai la capacité de jongler avec succès ; avec de nombreux projets, défis, égos, délais ; tout en ayant l’habilité d’un professionnel.



Mes années d’expérience chez l’annonceur et en agence m’ont permis :



- d’être le compositeur de la production de nombreux projets corporate internationaux complexes, incluant tous les instruments nécessaires à leur réussite (ressources humaines, logistiques et techniques).



- de développer l’activité européenne d’un département interne à l’entreprise,

en multipliant son chiffre d’affaire par 5 en 4 ans tout en doublant l’effectif de celui-ci.



- d’accompagner les marques en composant, avec eux, leurs stratégies et leur identité visuelles, afin de créer de l’engagement auprès des clients en analysant, supervisant et conduisant de façon transversale des projets multimédia complexes.



- d’impliquer, d’engager et motiver des équipes multiculturelles (graphistes, développeurs, prestataires) vers une performance collective.



Ma rigueur, mon sens de l’organisation, ma bonne gestion du stress et ma réactivité composent le refrain de mon quotidien. Celui-ci pourra vous séduire.



En plus d’être agile et entrepreneurial, mes compétences transversales en communication, marketing, gestion de budgets, technologies mobiles et digitales sont autant d’atouts pour l’exercice de cette fonction.



Comprendre les enjeux, s’impliquer dans le métier de l’entreprise afin d’être force de proposition et apporter de nouvelles idées dans la gestion de projets événementiels, digital, de communication interne, externe, corporate. C’est ce type de défi que j’ai envie de relever aujourd’hui avec vos équipes.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Top Management

SAP

Adobe Indesign

Gestion de proirités

Gestion de projet

Leadership

Méthode AGILE / SCRUM

Ux design

JavaScript

HTML 5

PHP

Bootstrap

MySQL

CSS 3