Formation Financière et Informatique de Gestion

Expérience 30 ans en environnement industriel multinational anglo-saxon

Anglais courant

US GAAP - UK GAAP -IFRS - Russian Gaap - Fast Close

SAP - BPC - Hyperion - JD Edward - Baan - Cognos



Mes compétences :

DAF

SAP

Financial

JDEdwards

Chine

Export

Industrie

Chimie

Jde

Informatique

Fast Close