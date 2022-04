Bruno BARROCA

Ingénieur Fluides/Thermique depuis 2007 au sein du groupe SAFRAN chez SAFRAN ENGINEERING SERVICES.



En travaillant 6 ans sur site pour AIRBUS DEFENCE & SPACE, j'ai acquis des connaissances pointues en aérodynamique interne/externe dans le domaine du spatial. Par ailleurs, ma position en tant que chef implant m'a permis de mettre en pratique mon sens de l'organisation et du travail en équipe.



Depuis mi 2013, suite à la diversification de mes clients j'ai abordé d'autres sujets dont la combustion dans les moteurs spatiaux pour la SNECMA. Actuellement, je traite des problématiques Fluides/Thermique dans les équipements Roues&Freins en aéronautique pour MESSIER-BUGATTI en tant que référant du service.



Ces années m'ont permis de développer une grande rigueur, un sens de l’analyse et de la synthèse.







Domaines de Compétences :



• Physique : hydrodynamique, aérodynamique, aérothermique, thermique, notions de mécanique des structures et de géophysique

• Méthodes numériques, éléments finis, volumes finis

• Simulation numérique : Fluent, Star CD, Flotherm, Flovent, Catia V5 + Code Interne AIRBUS/SAFRAN

• Construction de maillage : Gambit (Expert), ANSA, ICEM, Catia V5

• Programmation : Fortran 90, notion de : Matlab, Mapple, CShell, Awk, VBA

• Système d’exploitation et environnement : Windows, Linux, Unix

• Exploitation de données : Tecplot, Image Pro Plus, Paraview

• Bureautique : Word, Excel, Access, Powerpoint, Microsoft Project (Notion)

• Linguistique : Portugais (bilingue), Espagnol (courant), Anglais (professionnel)



• J'ai suivi en parallèle des cours au CNAM de CVC et de Réglementation thermique 2012 (Pléiades)



Titulaire du permis B



