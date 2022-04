Bruno BARTHAS

Diplômé du mastère spécialisé des Arts et Métiers - ParisTech en Management de la Qualité et certifié ingénieur projet; j'ai initialement été diplômé d'un MASTER2 Commerce International spécialité Achats/Supply Chain Management au sein de l'ESCE en 2012 et d'un BTS Commerce International à référentiel commun européen en 2009. Dans le cadre de mes études j'ai réalisé l'ensemble des mes 5 années d'études supérieures en cursus apprentissage; J’ai donc commencé ma jeune carrière professionnelle en 2007 lorsque j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer le Groupe CAFOM spécialiste de l’ameublement et de la décoration, exploitant d’enseignes BUT et CONFORAMA dans les DOM TOM et propriétaire de l'enseigne HABITAT hors UK , au sein du département Libre Service en tant qu’assistant achats pour ensuite m'orienter vers un poste de gestionnaire stock/produit 1 an plus tard.



Par la suite j'ai occupé durant 2 années consécutives un poste d'Acheteur junior au sein du groupe BUT International. J'ai finalement quitté la ville de Shenzhen en Chine en 2012 ou j'occupais un poste de sourcing manager pour les familles équipements, utilitaires, chaises et étais responsable qualité pour l'ensemble du département libre service afin de réaliser mon rêve : Travailler dans l'aéronautique, secteur qui m'a toujours passionné ! Après un passage éclair chez EUROCOPTER Marignane en mission projet visant la réduction des coûts de non-qualité, j'ai finalement rejoint les troupes d'AIRBUS Hamburg sur un poste faisant appel a toutes mes compétences: Qualité / Supply Chain / Gestion de projet / Langues étrangères.



D'un naturel curieux, souriant et volontaire, j’aime allier travail et bonne humeur ce qui est un facteur clé de ma motivation au quotidien. Ayant évolué au sein d’une équipe jeune compétente et dynamique, j’ai eu la chance de m’épanouir, apprendre et progresser notamment grâce à des missions réalisées à l’étranger notamment en Asie (Chine/Taiwan/Hk) et en Europe. Partisan du Lean Management j'applique ce principe dans mon cadre professionnel mais aussi personnel: Amélioration continue, réduction des déchets, pédagogie, organisation et optimisation !



Plutôt a l'aise avec les langues je suis bilingue Anglais (TOEIC 960), parle couramment Espagnole (Diplôme de la chambre de commerce Espagnole) et Chinois Mandarin (Niveau HSK1 écriture / HSK2 conversation courante). Reisdent depuis plus d'un an dans la belle ville d'Hamburg, je goûte au plaisir de l'apprentissage de la langue Allemande en espérant pouvoir le parler couramment d'ici quelques années.



Sportif, je pratique régulièrement le fitness et la course à pied et suis passionné par les sciences de la nutrition et de la diététique (semi Marathon de Paris / 20km Paris-St Germain en Laye - 20km de Paris, etc.) D’autre part je suis un inconditionnel des sports de glisse ! Ski, Snowboard, Roller in line, Skateboard, tout y passe, sans oublier mes passions mécanique: La Moto et l'aviation (Élève Pilote en préparation du PPL). J’ai par ailleurs pratiqué le Viet Vo Dao pendant 5ans (2 fois champion de France : Combat en CADET -18ans -60kg).



Passionné par l’Asie de part mes origines eurasiennes et de nature aventureuse , (père vietnamien-cambodgien) j’aime y voyager (Corée du sud, Japon, Chine, Taïwan, Macao, Hong Kong, Thaïlande, etc...) ainsi que globe trotter sur le reste de la planète (Grèce, Réunion, Canada, Amérique du Nord, Allemagne, Espagne, Pays Bas, Suisse, Italie, Autriche) et être au contact de la nature et des populations en partageant culture, traditions et recettes culinaires.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur des projets professionnels, études ou passions communes !



Mes compétences :

Lean management

Aéronautique

Kaizen

Logistique

Export

FMEA

Lean Six sigma