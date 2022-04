Bruno BEAUJOUR

Ingénieur généraliste dans le technique spécialisé en électronique et télécommunications, plus précisément dans la conception et le déploiement de réseaux à haut débit en téléphonie mobile et sur fibre optique : connaissance des aspects techniques indispensables (supports cuivre, fibre optique, hertzien, codages et modulations, réseaux, QoS) et des technologies actuelles (xDSL, 2G, 3G, 4G, FTTH, WDM, RFID, GPS). Possède également des compétences professionnelles acquises dans le cadre de ma formation (études de cas, réponse à appel d'offres, déploiement téléphonie mobile, réseaux FTTH) et de l'expérience en assistance et support technique client.

Actuellement en recherche active auprès des opérateurs télécoms, des équipementiers, des cabinets de conseil, des sociétés de services en ingénierie informatique, et des cabinets de recrutement.



Mes compétences :

VPN

Télécommunications

Electronique

Réseaux

Codages et modulations, réseaux, QoS

Architecture réseau

2G, 3G, 4G, RFID, GPS

XDSL, FTTH, WDM

Bases de données, MySQL

Cisco, Redback

Serveurs et plateformes de services

Supervision réseau

Coeurs de réseaux voix/data

Routing, Switching

Supports cuivre, fibre optique, hertzien

Transport/Collecte

BSS, Accès

Tacacs, Access Lists

Management des SI

Sécurité réseaux

A2P SMS

Sponsored roaming

Roaming

Mobilité

Géolocalisation

Bash, Shell, Perl, Python

C, JAVA, MySQL, HTML, PHP, UML

Support technique