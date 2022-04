Bruno BELTZER

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation est un établissement public administratif sous double tutelle des Ministères en charge de l’agriculture et des sports. Il est issu du rapprochement des Haras Nationaux et de l’École Nationale d’Équitation



La Direction des Système d'Information (DSI), regroupe 26 personnes réparties entre les service études et architecture, le service support et exploitation, l'unité infrastructure, l'unité assurance qualité et l'unité planification et urbanisme. Les missions consistent en la mise en œuvre des applications destinées au pilotage et à la gestion des différentes activités de l'établissement ainsi qu'à la diffusion d'informations. La DSI assure la gestion des moyens techniques nécessaires à l'utilisation de ces applications en interne et par internet. Cela représente un parc d’environ 1000 serveurs et postes de travail, et plus de 100 applications (centralisées, Intranet, Internet).

Cette direction est à la fois une direction support et, de part ses nombreux travaux sur SIRE, une direction métier.



