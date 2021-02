Bruno BLANCHARD

Associé au sein de Harel & Associés, société de services comptables et juridiques indépendante. Nous accompagnons les entreprises, dirigeants et actionnaires, de la création jusqu'à la transmission ou la restructuration.



Conseil en acquisition d'entreprises depuis 2004, nous accompagnons les repreneurs selon leurs souhaits et critères pendant tout le processus de recherche et reprise, dans la plus grande confidentialité.



Nous intervenons en Maine et Loire et départements limitrophes. Entreprises de services, industrielles, de négoce ou de BTP et de toutes tailles.



Je dirige l'activité d'intermédiation en transmission d'entreprises et j'interviens en matière de conseil en stratégie commerciale, marketing et communication auprès de dirigeants d'entreprises.

http://www.harel.fr