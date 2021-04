Bruno CHAPPE

Universitaire reconverti dans le développement informatique depuis fin 2008 par le biais d'une formation professionnelle, je viens de terminer une mission chez un client où j’exerçais plusieurs types d'activités :



- Développement .net, C#, WPF, WCF (Contexte: VS2010, TFS2010, Agile-Scrum, SQL Server 2012)

- Approche du développement mobile sous Android (Proof Of Concept de monitoring d'instrument à distance. Context : Android Studio, Java, Socket, TCP, UDP)

- Lead technique, architecture (principalement sur la partie GUI mais pas seulement)

- Conseil et encadrement de développeurs juniors

- Gestion du livrable lors des arrivées de sprint (4 équipes pour un total de +20 personnes)

- Implémentation de commandes vocales (C#, framework Microsoft)



Malgré une petite expérience sur les technologies web (Asp. net MVC, React), mon intérêt se porte aujourd’hui principalement vers les projets dits "clients lourds" et l'industrie.



