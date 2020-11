En savoir plus, aller directement ici : http://bruno-christmann.fr.nf/ (Français / English website).



Voici en bref les fonctions que j’ai pu occuper :

- Ingénieur validation (SFR IVRS 2000 et Lucent Bell Labs 2000)

- Ingénieur conception et projet (Responsable de Zone de Transmission Capillaire 2000-2005)

- Chef de Projet Déploiement de Sites Radio (EXPRIMM SAS 2004)

- Formateur en ingénierie de réseau (Bouygues Télécom 2006)

- Chef de Projet Intégration & Validation (Bouygues Télécom 2006-2007)

- Bid Manager & ITC (AFD Technologies 2000-2011 & Sagemcom 2011-2012)

- Responsable Opérationnel de Compte (SFR DOP 2012-2014)

- Certifié ITIL Foundation 2011v3 (Global Knowledge 2015)

- Chef de Projet Site à Risques (SFR 2014)

- Expert en Transformation de AT vers Forfait (AFD.TECH 2015)

- Chef de Projet Déploiement WDM (Bouygues Telecom 2015)

- Chef de Projet AIRCOM (Orange 2016)

- Chef de Projet AMOA Outils (SNCF Réseaux 2016-2018)

- Responsable des Contrats de Maintenance Vidéoprotection SNCF Gares&Connexions (2018-2019)

- Chef de Projets Adaptation des Réseaux LAN des Centres Bus en vue de l'électrification (RATP/SIT 2019--)



Mes compétences :

Gestion de projet

PDH

Conseil

Informatique

Réseau

ATM

Voix sur IP

Télécommunication

UMTS

SDH

Ingénieur

GSM

Transmission

Télécommunications

IP

Recette et validation fonctionnelle

DSL

Validation Qualification produit

Gestion de crise

Unix/Linux

Sélection de prestataire

Validation logicielle

Microsoft office

Cahier des charges

MOE

Gestion de prestataires

Validation fonctionnelle

Full MVNO

Autonome et responsable

LTE

SS7

Relation Opérationnelle

Solaris

Fibres optiques

MOA

Coordination de projet

Commutation. Protocoles

Relation client

ITIL Foundation V3