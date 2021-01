Bruno DOILLON

Expérience, réactivité et dynamisme au service des entreprises. Compétence en management pour analyser, comprendre, sélectionner et adapter une solution dans des situation complexes.



Pilotage des activités dun service Maintenance et Travaux Neufs, déquipes pluridisciplinaires composées dune trentaine de techniciens et cadres. Gestion du planning, des congés, de la formation et des évaluations.



Mise en œuvre dune politique d'optimisation et d'amélioration des méthodes de maintenance en vue du 0 panne en intégrant des indicateurs de processus (KAIs) et résultats (KPIS).



Développement de la maintenance préventive tout en optimisant le budget maintenance. A partir de l'analyse des pannes, élaboration du plan de maintenance préventive et damélioration ainsi que du plan de surveillance du parc machines afin déradiquer les pannes.



Mes compétences :

Maintenance

Automobile

Management

ISO 9001

ISO TS 16949

ISO 140001

OHSAS 18001

QSB+

ISO 50001

Gmao

Traitement thermique

Métallurgie

Qualité

Plasturgie

Extrusion

budget

SAP

Autoclave

Aluminium

Agroalimentaire

Abattoir

Commande numérique