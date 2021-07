Bruno LETORT

54 ans, marié.

Depuis toujours, les valeurs de Conseil, de Performance, de Proximité, de Pérennité m' animent.

J'ai longtemps exercé avec bonheur et réussite dans La Distribution Automobile. Mais depuis quelques années, elle a pris un virage que je n'ai pas souhaité suivre ...

J'ai alors pris une toute autre direction : le Conseil en Epargne et en Gestion d'Avenir...

Après une période de formation indispensable et l'obtention de mon droit d'inscription au fichier Orias nécessaire à cette activité, j'ai choisi de m'appuyer sur un Groupe Solide (fondé en 1844), Mutualiste, Indépendant, Spécialiste, Performant, Protégé par son importante réserve financière, partageant mes valeurs de Considération, de Discernement, de Discrétion et d'Exigence : Le Conservateur.

Habitué des palmarès de la Presse spécialisée, que vous soyez salarié, indépendant, artisan, commerçant ou chef d'entreprise, il couvre vos besoins en Assurance Vie, Epargne, Retraite, Prévoyance, Placements Financiers et d'Optimisation de Trésorerie d'Entreprise.

Je serai ravi de vous rencontrer, de vous le présenter et pourquoi pas, mettre en place avec vous des solutions permettant d'optimiser votre patrimoine personnel et (ou) professionnel en accord avec vos objectifs personnels.

tél : 06 24 05 29 93 ; mail : bletort@conservateur.net



Mes compétences :

Relationnel

Négociation commerciale

Développement commercial

Assurance Vie

Épargne retraite

Épargne

Prévoyance

Discernement

Honnêteté