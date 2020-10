Bruno LOPEZ

• Support aux commerciaux depuis 2006 sur l’offre télécoms voix-data N9uf Cegetel, j’ai développé en alternance mes connaissances techniques et commerciales pendant 2 années passées au sein de SPIE Communications.



• A la suite de quoi, je suis rentré chez SFR Business Team de 2008 à 2009 (dernière année de Master 2 en alternance) en tant qu'Ingénieur Commercial Marché sur le segment des entreprises de 200 à 500 salariés.



• A la fin de mes études, SFR étant en pleine restructuration suite à la fusion avec Neuf Cegetel, j'ai trouvé un emploi d'ingénieur commercial chez UP Networks : ingénierie en Réseaux, Télécoms et Informatique.



• Après deux ans passés chez UP Networks, j'ai intégré Flow line (division Technologies) en juin 2011 pour développer la compétence Cloud et infrastructure en complément de mon savoir faire sur les offres télécoms.

Je suis directeur de comptes sur les ETI (de 100 à 5000 utilisateurs informatique), avec une mission d'élevage du parc existant (upselling, cross selling) et conquête de nouveaux clients.

Flow line Technologies en fonction des besoins client propose des offres sur mesure alliant:

- Les Infrastructures as a Services et les Services Cloud (Privé, Public, Hybride)

- Les Services Managés autour des Datacenters

- L’infogérance (Applicative & Technique)

- Les services Télécoms



• Depuis le 1er avril 2016, Flow Line Technologies devient le bras armé de SCC (2 Milliards d'€ de CA, 2500 personnes), sur les offres Cloud, infogérance, et télécoms

A ce titre, mes missions sont:

1 ) Gestion et foisonnement de mon parc



2) Accompagner la transition en tant que porteur d'offre Télécoms groupe.

Pour développer l'activité, j'analyse le marché et établis de nouvelles offres pour le groupe (VoIP, UCaaS, data), avec nos partenaires et établis de nouveaux partenariats afin de répondre aux nouveaux usages de nos clients.



Mes valeurs: Travail, Engagements de résultats, Excellence du service au client, Energie et enthousiasme, Leadership et esprit d'équipe, Autonomie, Intégrité, respect et qualité.



Pour ma part, j'aime l'innovation technologique pour produire des offres adaptées à nos clients, et rendre intelligible nos offres chez nos clients.





Cordialement.

Bruno LOPEZ

brunolopezbabic@yahoo.fr

06 98 56 85 57



Mes compétences :

Hébergeur

Télécommunication

Ingénieur commercial

Informatique

Promotion des ventes

Ingénieur d'affaires

Infrastructure

Développement des ventes

Sécurité des réseaux

DataCore

DELL Power Vault

DELL SonicWALL

VMware

Cloud

Dell Compellent

Dell networking

Infogérance

Support utilisateurs

Dell Power edge

Reseau Lan

Reseau wan

VCloud

VSOM

vSAN