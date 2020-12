Bruno MAISONNEUVE

''Polyvalence terrain / bureau sur grands projets civils et militaires

Mobilité internationale avec des missions réalisées sur trois continents

Habitué à travailler sous la pression, avec des gens d'horizon et de culture différents''



< < Expertise et compétences dans l'industrie des Télécoms > >

SUPERVISION RÉSEAUX

MAINTENANCE * INSTALLATION * MISE EN SERVICE

DESIGN (SDH / Radio / Vidéo / Maritime) * ÉTUDES * SUPERVISEUR SITE



Transmission (faisceaux hertziens)

● Supervision du réseau depuis le NOC (NetMaster, SNMP'c, CCTV)

● Maintenance du réseau: Diagnostic, dépannage, réparation

● Installation (antennes Arta jusqu’à 3m), Mise en service (Ceragon), Acceptance

● Design de réseau (backbone SDH)

● Lignes de vue, étude topographique, travail sur carte



Ingénierie Site

● Pylône : Contrôle qualité, Étude pour calcul de charge

● Recherche de site pour couverture radio / recherche de répéteurs stratégiques

● Négociation de sites

● Réalisation de plans (shelter, local), masse, projet

● Design pour le système vidéo, pour la couverture des détecteur de mouvement



Radio GSM

● Pré-Étude radio

● Optimisation radio



Fibre optique

● O.P.G.W. - Études sur lignes électriques HT



Autres atouts

● Radar - Design pour couverture radar maritime

● Tramway - Inspection, validation des travaux

● Topographie - 10 années d’expérience (utilisation courante du théodolite, niveau, GPS)



Savoir poursuivre la tâche dans des conditions difficiles

- R.D.Congo 2002: Pays en crise, mission réalisée sans moyens, ni aucun contact extérieur

- Nigeria: Être capable de travailler sous escorte militaire au quotidien

- Cameroun 2007: Survey Trans délicat dans la forêt équatoriale (du sol et en hélicoptère)

- E.A.U. 2011/2013: Nombreuses montées au pylône par + 50° c





LOGICIELS & OUTILS

- Pathloss version 4.0 (MW Link Design and Planning Tool)

- Touratech, Map Source

- DAO : Bases en AutoCAD2014

- Commandes principales Unix, MS Office, MS Visio

- Global Mapper (Simulation Radar)



- Langues: Anglais courant, bonnes bases en Russe / Espagnol / Arabe



- Niveau habilitation Électrique (mise à niveau en Août 2014) : B2V, BR, BC, H0V

- Habilitation Travail en hauteur (2011)

- Accrédité Confidentiel Défense (2006)



Né le 20/09/1968, Permis B



Mes compétences :

PDH

Topographie

SDH

Géomètre

International

Survey

Radio

Radar

GSM

Supervision communication

Supervision et Pilotage de chantier

Microsoft Windows