Bruno MERCIER

Formateur restauration depuis 2006, j'enseigne à différentes typologie de publics jeunes et adultes pour l'obtention de titres professionnels délivrés par le ministère du travail et de l'emploi sur toutes qualifications de niveau V (agent de restauration, loisir, cuisinier) et niveau IV (responsable de cuisine en restauration collective) sur différents modules tels que la gestion prévisionnelle et réelle, l'équilibre alimentaire, organisation rationnelle du travail (planification du personnel par rapport au matériel disponible et de la production à réaliser) et l'hygiène (P.M.S).

Compétences pédagogiques :

- Animation de séances d’apprentissage,

- Conception / adaptation et mise en œuvre de contenus et ressources pédagogiques,

- Évaluation des apprentissages et suivi individualisé,

- Rédaction de synthèse de suivi des stagiaires,

- Adaptation des parcours de formation,

- Organisation et mise en œuvre des sessions de certification,

- Jury évaluateur certificats de compétences professionnelles Agent de Restauration (niveau V), Gérant de Restauration Collective (niveau III)

- Préparation technique des candidats à la V.A.E,

- Suivi des évolutions du domaine professionnel et déclinaison dans la pratique pédagogique,

- Travail collaboratif en équipe pluridisciplinaire,

- Visite et suivi personnalisé des stagiaires en entreprise (rédaction de rapport de visite, entretien avec les tuteurs),

- Participation à l’insertion des stagiaires dans l’emploi.



mes atouts : pédagogie, adaptabilité, rigueur.







Mes compétences :

Conception de projet

Enseignement

Conduite d'entretien

Pédagogie